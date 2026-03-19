Conférence sur le franc-maçonnerie Salle des fêtes de la Grenette Pont-de-Vaux
Conférence sur le franc-maçonnerie Salle des fêtes de la Grenette Pont-de-Vaux jeudi 16 avril 2026.
Conférence sur le franc-maçonnerie
Salle des fêtes de la Grenette Place Joubert Pont-de-Vaux Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 20:00:00
fin : 2026-04-16 20:00:00
Date(s) :
2026-04-16
La franc-maçonnerie dans l’Ain et les loges de Pont-de-Vaux (1750-2026). Animé par Christian Buiron, auteur de livres, études et recherches historiques.
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Salle des fêtes de la Grenette Place Joubert Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 30 49 51 histoiretraditions.bresse@gmail.com
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English : Conference on Freemasonry
Freemasonry in the Ain and the Pont-de-Vaux lodges (1750-2026). Hosted by Christian Buiron, author of books, studies and historical research.
L’événement Conférence sur le franc-maçonnerie Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux
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