Conférence sur le franc-maçonnerie Salle des fêtes de la Grenette Pont-de-Vaux

Conférence sur le franc-maçonnerie

Salle des fêtes de la Grenette Place Joubert Pont-de-Vaux Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 20:00:00

fin : 2026-04-16 20:00:00

Date(s) :

2026-04-16

La franc-maçonnerie dans l’Ain et les loges de Pont-de-Vaux (1750-2026). Animé par Christian Buiron, auteur de livres, études et recherches historiques.

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Salle des fêtes de la Grenette Place Joubert Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 30 49 51 histoiretraditions.bresse@gmail.com

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English : Conference on Freemasonry

Freemasonry in the Ain and the Pont-de-Vaux lodges (1750-2026). Hosted by Christian Buiron, author of books, studies and historical research.

L’événement Conférence sur le franc-maçonnerie Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux