Conférence sur le frelon asiatique et atelier piège Liverdun

23 Route de Frouard Liverdun Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Samedi 2026-02-21 09:30:00
2026-02-21 12:30:00

2026-02-21

Conférence sur le Frelon asiatique à 9h30 puis atelier piège à 11h.
-L’espèce, les dégâts, le reconnaître et l’identifier, son cycle de vie
-Particulier/citoyen: quand et comment intervenir
-Le piégeage: construire un piège
Gratuit, sur inscription auprès de L’Arbre de VieTout public
23 Route de Frouard Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 81 88 83 90  bonjour@larbredevie.bio

English :

Conference on the Asian Hornet at 9:30 am, followed by a trap workshop at 11 am.
-The species, damage, recognizing and identifying it, its life cycle
-Individuals/citizens: when and how to take action
-Trapping: building a trap
Free, on registration with L’Arbre de Vie

