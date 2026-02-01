Conférence sur le frelon asiatique et atelier piège

23 Route de Frouard Liverdun Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-21 09:30:00

fin : 2026-02-21 12:30:00

Date(s) :

2026-02-21

Conférence sur le Frelon asiatique à 9h30 puis atelier piège à 11h.

-L’espèce, les dégâts, le reconnaître et l’identifier, son cycle de vie

-Particulier/citoyen: quand et comment intervenir

-Le piégeage: construire un piège

Gratuit, sur inscription auprès de L’Arbre de VieTout public

0 .

23 Route de Frouard Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 81 88 83 90 bonjour@larbredevie.bio

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Conference on the Asian Hornet at 9:30 am, followed by a trap workshop at 11 am.

-The species, damage, recognizing and identifying it, its life cycle

-Individuals/citizens: when and how to take action

-Trapping: building a trap

Free, on registration with L’Arbre de Vie

L’événement Conférence sur le frelon asiatique et atelier piège Liverdun a été mis à jour le 2026-02-13 par TOURISME BASSIN de POMPEY