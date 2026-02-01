Conférence sur le frelon asiatique et atelier piège Liverdun
Conférence sur le frelon asiatique et atelier piège Liverdun samedi 21 février 2026.
Conférence sur le frelon asiatique et atelier piège
23 Route de Frouard Liverdun Meurthe-et-Moselle
Samedi 2026-02-21 09:30:00
2026-02-21 12:30:00
2026-02-21
Conférence sur le Frelon asiatique à 9h30 puis atelier piège à 11h.
-L’espèce, les dégâts, le reconnaître et l’identifier, son cycle de vie
-Particulier/citoyen: quand et comment intervenir
-Le piégeage: construire un piège
Gratuit, sur inscription auprès de L'Arbre de Vie
23 Route de Frouard Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 81 88 83 90 bonjour@larbredevie.bio
English :
Conference on the Asian Hornet at 9:30 am, followed by a trap workshop at 11 am.
-The species, damage, recognizing and identifying it, its life cycle
-Individuals/citizens: when and how to take action
-Trapping: building a trap
Free, on registration with L’Arbre de Vie
