Conférence sur le futur de la compétitivité européenne Maison de Pays Nyons mercredi 25 mars 2026.
Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons Drôme
Tarif : 7 EUR
Début : 2026-03-25 18:00:00
2026-03-25
Conférence sur le futur de la compétitivité européenne présentée par Gilbert Font ex directeur financier et DRH d'un grand groupe industriel.
+33 4 75 26 41 37 contact@untl.net
English :
Conference on the future of European competitiveness presented by Gilbert Font, former CFO and HR Director of a major industrial group.
