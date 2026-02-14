Conférence sur le futur de la compétitivité européenne Maison de Pays Nyons

Conférence sur le futur de la compétitivité européenne

Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons Drôme

Début : 2026-03-25 18:00:00

2026-03-25

Conférence sur le futur de la compétitivité européenne présentée par Gilbert Font ex directeur financier et DRH d’un grand groupe industriel.

Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 41 37 contact@untl.net

English :

Conference on the future of European competitiveness presented by Gilbert Font, former CFO and HR Director of a major industrial group.

