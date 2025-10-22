Conférence sur « Le général Boulanger, un militaire en politique », par Bertrand Joly. Musée de l’Armée – Hôtel national des Invalides Paris

Conférence sur « Le général Boulanger, un militaire en politique », par Bertrand Joly. Musée de l'Armée – Hôtel national des Invalides Paris mercredi 22 octobre 2025.

Après une brillante carrière, le général Boulanger devient ministre de la Guerre en 1886 et acquiert vite une grande popularité. Il anime ensuite une campagne plébiscitaire tapageuse mais s’enfuit devant les menaces d’arrestation. Les raisons de son succès initial et de sa chute finale nous éclairent sur la situation de la France après 1870 et sur le statut de l’armée à l’époque.

par Bertrand Joly, professeur émérite à l'université de Nantes.

Le mercredi 22 octobre 2025

de 14h30 à 16h00

gratuit

Réservation auprès de activites@sama-invalides.fr

Public jeunes et adultes.

Musée de l’Armée – Hôtel national des Invalides 129 rue de Grenelle 75007 Paris

