Conférence sur le grand roman de la terre Maison des associations Nyons

Maison des associations 29 Rue Draye de Meyne Nyons Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Début : 2026-01-29 15:00:00
fin : 2026-01-29
2026-01-29
Le grand roman de la terre Apparition de l’eau, apparition de la vie, une histoire tumultueuse de 5 milliards d’années
Conférence de Jean-Luc Boissel, astrophysicien, professeur à l’INSA de Lyon, dans le cadre du cycle de conférences de l’UNTL.
Maison des associations 29 Rue Draye de Meyne Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 41 37 contact@untl.net
English :
Le grand roman de la terre: Appearance of water, appearance of life, a tumultuous 5-billion-year story
Lecture by Jean-Luc Boissel, astrophysicist and professor at INSA Lyon, as part of the UNTL lecture series.
