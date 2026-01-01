Conférence sur le grand roman de la terre Maison des associations Nyons

Conférence sur le grand roman de la terre

Maison des associations 29 Rue Draye de Meyne Nyons Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 15:00:00

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

Le grand roman de la terre Apparition de l’eau, apparition de la vie, une histoire tumultueuse de 5 milliards d’années

Conférence de Jean-Luc Boissel, astrophysicien, professeur à l’INSA de Lyon, dans le cadre du cycle de conférences de l’UNTL.

Maison des associations 29 Rue Draye de Meyne Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 41 37 contact@untl.net

English :

Le grand roman de la terre: Appearance of water, appearance of life, a tumultuous 5-billion-year story

Lecture by Jean-Luc Boissel, astrophysicist and professor at INSA Lyon, as part of the UNTL lecture series.

