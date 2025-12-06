Conférence sur le handicap et le dépassement de soi Moncoutant-sur-Sèvre
Conférence sur le handicap et le dépassement de soi Moncoutant-sur-Sèvre vendredi 23 janvier 2026.
Conférence sur le handicap et le dépassement de soi
Salle du château Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres
Venez à la rencontre de Sébastien Bichon, médaille de bronze aux JO paralympiques de Sydney.
Il vient nous présenter son prochain défi sportif. .
Salle du château Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 33 83 52 boissjcy@gmail.com
