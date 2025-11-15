Conférence sur le harcèlement scolaire Labenne

Conférence sur le harcèlement scolaire Labenne samedi 15 novembre 2025.

Conférence sur le harcèlement scolaire

Salle des Fêtes Labenne Landes

La ludo-médiathèque a souhaité mettre en avant le thème du harcèlement scolaire à travers un spectacle suivi d’une conférence.

La conférence, tenue par Maryse Bénézet psychologie clinicienne/psychothérapeute débutera par une présentation pour prévenir, sensibiliser et savoir comment agir. L’objectif est de briser le silence, d’éveiller les consciences et de proposer des solutions concrètes. S’en suivra un temps d’échange avec la psychologue clinicienne. .

bibliotheque@ville-labenne.fr

English : Conférence sur le harcèlement scolaire

The ludo-médiathèque wanted to highlight the theme of bullying at school through a show followed by a conference.

German : Conférence sur le harcèlement scolaire

Die Ludo-Mediathek wollte das Thema Mobbing in der Schule durch eine Aufführung mit anschließender Konferenz in den Vordergrund stellen.

Italiano :

La ludo-médiathèque ha voluto mettere in evidenza il tema del bullismo a scuola attraverso uno spettacolo seguito da una conferenza.

Espanol : Conférence sur le harcèlement scolaire

La ludo-médiathèque quiso poner de relieve el tema del acoso escolar mediante un espectáculo seguido de una conferencia.

