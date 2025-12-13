Conférence sur le Japon Avril 2026 L’écocinéma japonais depuis Fukushima. 15 ans après Le Mans Université Le Mans

Conférence sur le Japon Avril 2026 L’écocinéma japonais depuis Fukushima. 15 ans après

Le Mans Université 47 Bis Avenue Olivier Messiaen Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 18:00:00

fin : 2026-04-08 20:00:00

Date(s) :

2026-04-08

La Maison des Langues de Le Mans Université propose une série de séminaires consacrés à la langue et à la culture japonaise. Ces rendez-vous invitent à découvrir différents aspects de l’histoire, de la société et de l’imaginaire japonais, à travers le regard de spécialistes.

La Maison des Langues de Le Mans Université propose une série de séminaires consacrés à la langue et à la culture japonaise. Ces rendez-vous invitent à découvrir différents aspects de l’histoire, de la société et de l’imaginaire japonais, à travers le regard de spécialistes.

Proposés dans le cadre du diplôme universitaire Japonais langue et cultures , ces séminaires sont conçus comme des temps de découverte et d’échange, ouverts à toute personne intéressée.

Le 8 avril 2026

L’écocinéma japonais depuis Fukushima. 15 ans après

11 mars 2011, une vague de 15 mètres de haut frappe la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, le résultat est classé au même niveau que Tchernobyl.

15 ans plus tard, les conséquences de la catastrophe sont toujours visibles tant dans le paysage que pour la population japonaise. Des changements se sont notamment manifestés au cinéma, et c’est ce qu’Élise Domenach nous propose de découvrir !

L’intervenante Élise Domenach est professeure en études cinématographiques à l’École nationale supérieure Louis-Lumière.

Elle est notamment l’autrice de Le paradigme Fukushima au cinéma. Ce que voir veut dire (2011-2013), paru chez Mimesis en 2022.

Date Mercredi 8 avril 2026, de 18h à 20h

Lieu Salle 201 de la Maison de l’Université

Complément Le séminaire est également accessible en visio (Zoom), lien disponible sur les réseaux sociaux de la Maison des Langues

Public(s) Gratuit et ouvert à tou·tes .

Le Mans Université 47 Bis Avenue Olivier Messiaen Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire dujp-ml@univ-lemans.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le Mans Université?s Maison des Langues offers a series of seminars devoted to Japanese language and culture. These events invite you to discover different aspects of Japanese history, society and imagination, through the eyes of specialists.

L’événement Conférence sur le Japon Avril 2026 L’écocinéma japonais depuis Fukushima. 15 ans après Le Mans a été mis à jour le 2026-03-02 par CDT72