Conférence sur le Japon Mars 2026 Yoshiwara l’ancien quartier des plaisirs de Tokyo Le Mans Université Le Mans

Conférence sur le Japon Mars 2026 Yoshiwara l’ancien quartier des plaisirs de Tokyo

Le Mans Université 47 Bis Avenue Olivier Messiaen Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 18:00:00

fin : 2026-02-19 20:00:00

Date(s) :

2026-03-19

La Maison des Langues de Le Mans Université propose une série de séminaires consacrés à la langue et à la culture japonaise. Ces rendez-vous invitent à découvrir différents aspects de l’histoire, de la société et de l’imaginaire japonais, à travers le regard de spécialistes.

Proposés dans le cadre du diplôme universitaire Japonais langue et cultures , ces séminaires sont conçus comme des temps de découverte et d’échange, ouverts à toute personne intéressée.

Le 19 mars 2026

Yoshiwara l’ancien quartier des plaisirs de Tokyo

À l’époque Edo (1600-1868), le Yoshiwara (??) était un quartier célèbre de l’ancien Tokyo. Il était connu pour être le quartier des plaisirs, célèbre pour ses artistes, ses courtisanes et ses prostituées.

Le quartier est fermé d’une enceinte, dont les accès sont gardés et contrôlées. Les distinctions sociales très marquées dans la société n’y ont pas cours un client avec de l’argent est le bienvenu, quelle que soit sa catégorie sociale. On se croise dans les maisons de thé, les restaurants, les boutiques de luxe ou les établissements de bains.

Venez découvrir cet ancien quartier des plaisirs de Tokyo et son importance dans la société japonaise de l’époque !

L’intervenante Filippa CHEVRAIN a suivi les cours du D.U. Japonais langue et cultures, où elle a découvert l’existence du Yoshiwara.

Passionnée par le sujet, elle mène depuis des recherches personnelles sur le sujet !

Date Jeudi 19 mars 2026, de 18h à 20h

Lieu Salle 201 de la Maison de l’Université

Complément Le séminaire est également accessible en visio (Zoom), lien disponible sur les réseaux sociaux de la Maison des Langues

Public(s) Gratuit et ouvert à tou·tes .

Le Mans Université 47 Bis Avenue Olivier Messiaen Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire dujp-ml@univ-lemans.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le Mans Université?s Maison des Langues offers a series of seminars devoted to Japanese language and culture. These events invite you to discover different aspects of Japanese history, society and imagination, through the eyes of specialists.

