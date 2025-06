Conférence sur le jazz classique La mouette rieuse Saint-Jacut-de-la-Mer 3 juillet 2025 18:00

Cette conférence sera animée par deux musiciens de jazz (Piano et clarinette) issus du groupe Streamboat Band Jean Amy et Gilles Berrut. Une bien agréable façon de revisiter les origines d’une musique venue d’outre Atlantique.

Les conférenciers évoqueront donc en paroles ET en musique début du XXème siècle qui donne naissance à l’improvisation collective polyphonique d’une population cherchant là, une échappatoire à des conditions de vie plus que difficile. .

Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 52 59 54 21

