Conférence sur le livre L’Héritage de Violette Pinkerton, MUSEE DES TECHNIQUES Beautiran

Mme Sandrine Biyi, écrivaine locale, animera une Conférence sur son livre La Nuit des Femmes .

Son livre raconte l’histoire de Violette Pinkerton qui est nommée institutrice dans un village de l’Entre-deux-Mers girondin, en 1912. Elle a vingt ans. C’est son premier poste. Violette le sait. La loi séparant l’Eglise de l’Etat est récente et sa venue n’est pas souhaitée par tous.

Seule la volonté du maire du village l’a rendue possible. L’éducation des filles est sommaire, à plus forte raison dans les campagnes.

D’emblée, elle se elle se heurte à l’abbé Brissac. Il déteste ce qu’elle représente. L’institutrice le dépossède de ses prérogatives. Violette va se battre pour son droit. A qui peut-elle se fier ? A Louise la brodeuse ? A Jeanne sa logeuse ? A la comtesse Lucille de Pontiac qui semble être de soutien ? .

