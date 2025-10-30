Conférence sur le marbre blanc de Carrare Ville de Cadaujac Cadaujac

Conférence sur le marbre blanc de Carrare Ville de Cadaujac Cadaujac jeudi 30 octobre 2025.

Conférence sur le marbre blanc de Carrare

Ville de Cadaujac Parc du Château Cadaujac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-30

Nous vous attendons nombreux, jeudi 30 octobre à 15h, à la salle des fêtes de Cadaujac, pour une vidéo conférence sur le Marbre blanc de Carrare. .

Ville de Cadaujac Parc du Château Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 83 82 00 mairie@mairie-cadaujac.fr

English : Conférence sur le marbre blanc de Carrare

German : Conférence sur le marbre blanc de Carrare

Italiano :

Espanol : Conférence sur le marbre blanc de Carrare

L’événement Conférence sur le marbre blanc de Carrare Cadaujac a été mis à jour le 2025-10-21 par Sud Bordeaux Tourisme