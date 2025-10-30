Conférence sur le marbre blanc de Carrare Ville de Cadaujac Cadaujac
Ville de Cadaujac Parc du Château Cadaujac Gironde
Début : 2025-10-30
fin : 2025-10-30
2025-10-30
Nous vous attendons nombreux, jeudi 30 octobre à 15h, à la salle des fêtes de Cadaujac, pour une vidéo conférence sur le Marbre blanc de Carrare. .
Ville de Cadaujac Parc du Château Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 83 82 00 mairie@mairie-cadaujac.fr
