CONFÉRENCE SUR LE MÉTIER DE PISTEUR MAISON DE LA MONTAGNE Bagnères-de-Luchon

CONFÉRENCE SUR LE MÉTIER DE PISTEUR

MAISON DE LA MONTAGNE 18 Allées d’Etigny Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Début : 2026-02-11 18:00:00

fin : 2026-02-11 18:45:00

2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04

Découverte du métier de pisteur. Les bonnes pratiques du skieur. Comprendre le mécanisme des avalanches.

Présentée par les pisteurs de Luchon-Superbagnères. .

English :

Introduction to the ski patrol profession. Good practices for skiers. Understanding the mechanism of avalanches.

German :

Entdeckung des Berufs des Pistenfahrzeugführers. Die richtigen Verhaltensweisen eines Skifahrers. Den Mechanismus von Lawinen verstehen.

Italiano :

Scoprire il lavoro di un pattugliatore di sci. Buone pratiche per gli sciatori. Comprendere il meccanismo delle valanghe.

Espanol :

Descubrir el trabajo de un patrullero de esquí. Buenas prácticas para los esquiadores. Comprender el mecanismo de las avalanchas.

