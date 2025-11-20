CONFÉRENCE SUR LE MÉTIER DE PISTEUR MAISON DE LA MONTAGNE Bagnères-de-Luchon
CONFÉRENCE SUR LE MÉTIER DE PISTEUR MAISON DE LA MONTAGNE Bagnères-de-Luchon mercredi 11 février 2026.
MAISON DE LA MONTAGNE 18 Allées d’Etigny Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne
Début : 2026-02-11 18:00:00
fin : 2026-02-11 18:45:00
2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04
Découverte du métier de pisteur. Les bonnes pratiques du skieur. Comprendre le mécanisme des avalanches.
Présentée par les pisteurs de Luchon-Superbagnères. .
MAISON DE LA MONTAGNE 18 Allées d’Etigny Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 21 21 info@pyrenees31.com
English :
Introduction to the ski patrol profession. Good practices for skiers. Understanding the mechanism of avalanches.
German :
Entdeckung des Berufs des Pistenfahrzeugführers. Die richtigen Verhaltensweisen eines Skifahrers. Den Mechanismus von Lawinen verstehen.
Italiano :
Scoprire il lavoro di un pattugliatore di sci. Buone pratiche per gli sciatori. Comprendere il meccanismo delle valanghe.
Espanol :
Descubrir el trabajo de un patrullero de esquí. Buenas prácticas para los esquiadores. Comprender el mecanismo de las avalanchas.
