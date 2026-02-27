Conférence sur le moustique-tigre à Basse-Goulaine Salle Saint-Brice de Basse-Goulaine Basse-Goulaine

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-12 19:30 – 20:30

Gratuit : oui Entrée libre Entrée libre Tout public

Conférence sur le moustique-tigreJeudi 12 mars 2026 à 19h30Salle Saint-Brice de Basse-Goulaine Vous découvrirez comment le reconnaître, comprendrez son implantation sur notre territoire et ses interactions avec l’Homme. Une rencontre accessible à tous pour mieux connaître cet insecte qui fait tant parler de lui.Par François Meurgey, entomologiste du MuséumOrganisée par l’association Goulaine Nature EnvironnementInformations pratiques• 18 Pl. Saint-Brice, 44115 Basse-Goulaine• entrée libre

Salle Saint-Brice de Basse-Goulaine Basse-Goulaine 44115



