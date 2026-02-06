Conférence -Sur le Nouvelle Calédonie Maison des Loisirs La Sauvetat-du-Dropt

Conférence -Sur le Nouvelle Calédonie

Maison des Loisirs 43 Avenue de Grammont La Sauvetat-du-Dropt Lot-et-Garonne

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

2026-04-17

Jean-Louis Giron, de l’Association Arts et Cultures en Liberté, présentera la Nouvelle-Calédonie qu’il connaît bien pour y avoir passé plusieurs hivers puisque son fils y vit.

Maison des Loisirs 43 Avenue de Grammont La Sauvetat-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 17 88 20 artsetculturesenliberte@gmail.com

English : Conférence -Sur le Nouvelle Calédonie

