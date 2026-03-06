Conférence sur le passage de la division Das Reich en Corrèze en juin 1944 Salle des fêtes Lafage-sur-Sombre

Salle des fêtes 8 route du Puy de cric Lafage-sur-Sombre Corrèze

Conférence sur le passage de la division Das Reich en Corrèze en juin 1944 animée par l’historien Gilles Chavant et Philippe Armand membres du comité des Martyrs de Tulle.   .

Salle des fêtes 8 route du Puy de cric Lafage-sur-Sombre 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 83 88  mairie@lafagesursombre.fr

