Conférence sur le pastoralisme Biars-sur-Cère

Conférence sur le pastoralisme

94 Avenue de la République Biars-sur-Cère Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 18:00:00

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

A l’occasion de Cultive ta science dont la thématique porte sur la relation entre l’homme et l’animal, Jade Ros, bergère, vient avec son chien présenter son métier et la relation qu’elle entretien avec ses animaux et pourquoi pas susciter des vocations pour ce métier

Sur réservation

94 Avenue de la République Biars-sur-Cère 46130 Lot Occitanie +33 5 65 38 03 79

English :

On the occasion of Cultive ta science, whose theme is the relationship between man and animal, Jade Ros, shepherdess, comes with her dog to present her job and the relationship she maintains with her animals and why not arouse vocations for this profession

