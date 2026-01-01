Conférence sur le Patois par Jacques Chauvet Le Transfo Benet
Le Transfo 45 Rue de la Combe Benet Vendée
Début : 2026-01-23 18:00:00
fin : 2026-01-23
2026-01-23
Jacques Chauvet, historien et écrivain vendéen, passionné de patrimoine régional vous emmène à la découverte du patois, de son histoire et de ses richesses, lors d’une conférence participative et accessible.
Gratuit, à l’auditorium du Transfo. .
+33 2 51 51 35 41 bibliotheque@mairie-benet.fr
