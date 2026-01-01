Conférence sur le Patois par Jacques Chauvet Le Transfo Benet

Conférence sur le Patois par Jacques Chauvet

Le Transfo 45 Rue de la Combe Benet Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 18:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Jacques Chauvet, historien et écrivain vendéen, passionné de patrimoine régional vous emmène à la découverte du patois, de son histoire et de ses richesses, lors d’une conférence participative et accessible.

Gratuit, à l’auditorium du Transfo. .

Le Transfo 45 Rue de la Combe Benet 85490 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 35 41 bibliotheque@mairie-benet.fr

