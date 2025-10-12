Conférence sur le patrimoine de Saint-Georges-de-la-Couée Rue Anatole Carré Saint-Georges-de-la-Couée

Rue Anatole Carré 8 rue de la Petite Fontaine Saint-Georges-de-la-Couée Sarthe

Début : 2025-10-12 17:30:00

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Présentation des premiers résultats de l’inventaire du patrimoine mené à l’échelle communale édifices publics et commémoratifs, lavoirs et moulins, mais aussi fermes et manoirs qui, ensemble, dessinent les contours d’une commune au riche patrimoine architectural et paysager.

Dans le cadre du rendu de l’inventaire du patrimoine à Saint-Georges-de-la-Couée le 12 octobre du Pays d’art et d’histoire de la Vallée du Loir, en partenariat avec la Région des Pays de la Loire visites guidées et conférence. .

Rue Anatole Carré 8 rue de la Petite Fontaine Saint-Georges-de-la-Couée 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 16 62 accueil@pays-valleeduloir.fr

English :

Presentation of the initial results of the local heritage inventory: public and commemorative buildings, washhouses and mills, as well as farms and manor houses, which together form the outline of a commune with a rich architectural and landscape heritage.

German :

Die ersten Ergebnisse der Bestandsaufnahme des Kulturerbes auf Gemeindeebene werden vorgestellt: öffentliche Gebäude und Gedenkstätten, Waschhäuser und Mühlen, aber auch Bauernhöfe und Herrenhäuser, die zusammen die Konturen einer Gemeinde mit einem reichen architektonischen und landschaftlichen Erbe zeichnen.

Italiano :

Presentazione dei primi risultati dell’inventario del patrimonio realizzato a livello locale: edifici pubblici e commemorativi, lavatoi e mulini, nonché fattorie e case padronali, che insieme formano il profilo di un comune con un ricco patrimonio architettonico e paesaggistico.

Espanol :

Presentación de los primeros resultados del inventario patrimonial realizado a nivel local: edificios públicos y conmemorativos, lavaderos y molinos, así como granjas y casas solariegas, que en su conjunto conforman la silueta de un municipio con un rico patrimonio arquitectónico y paisajístico.

