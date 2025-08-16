Conférence sur le patrimoine templier (Musée Labenche) Musée Labenche Brive-la-Gaillarde

Conférence sur le patrimoine templier (Musée Labenche) Musée Labenche Brive-la-Gaillarde samedi 16 août 2025.

Conférence sur le patrimoine templier (Musée Labenche)

Musée Labenche 26 bis boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-16

fin : 2025-08-16

Date(s) :

2025-08-16

Arnaud Baudin, docteur en histoire, nous parlera des sceaux des Grands Maîtres du Temple.

Marc-Olivier AGNES, chargé de mission à l’office de tourisme, nous parlera du patrimoine Templier / Hospitalier le long de la Vézère.

A l’issue de la conférence, les participants pourront visiter la salle médiévale du musée Labenche et découvrir les dalles de sépultures des chevaliers.

Tarif 6€.

Renseignement et réservation à l’accueil de l’office de tourisme 05 55 24 08 80 .

Musée Labenche 26 bis boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80

English : Conférence sur le patrimoine templier (Musée Labenche)

German : Conférence sur le patrimoine templier (Musée Labenche)

Italiano :

Espanol : Conférence sur le patrimoine templier (Musée Labenche)

L’événement Conférence sur le patrimoine templier (Musée Labenche) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-06-27 par Brive Tourisme