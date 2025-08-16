Conférence sur le patrimoine templier (Musée Labenche) Musée Labenche Brive-la-Gaillarde
Conférence sur le patrimoine templier (Musée Labenche) Musée Labenche Brive-la-Gaillarde samedi 16 août 2025.
Conférence sur le patrimoine templier (Musée Labenche)
Musée Labenche 26 bis boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2025-08-16
fin : 2025-08-16
2025-08-16
Arnaud Baudin, docteur en histoire, nous parlera des sceaux des Grands Maîtres du Temple.
Marc-Olivier AGNES, chargé de mission à l’office de tourisme, nous parlera du patrimoine Templier / Hospitalier le long de la Vézère.
A l’issue de la conférence, les participants pourront visiter la salle médiévale du musée Labenche et découvrir les dalles de sépultures des chevaliers.
Tarif 6€.
Renseignement et réservation à l’accueil de l’office de tourisme 05 55 24 08 80 .
Musée Labenche 26 bis boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80
