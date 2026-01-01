Conférence sur le Pays de Retz, habiter le Pays de Retz au Néolithique Gare La Bernerie-en-Retz

Conférence sur le Pays de Retz, habiter le Pays de Retz au Néolithique

La concervatrice du patrimoine, Hélène Courty vous propose une conférence Habiter le Pays de Retz au Néolithique (4500 2500 avant J.-C.)

La Société des Historiens du Pays de Retz est heureuse de vous inviter à sa première conférence de l’année, organisée dans le cadre de notre partenariat avec la DRAC Pays de la Loire, qui nous permet de proposer chaque saison une ou deux conférences consacrées à l’archéologie et à l’histoire ancienne de notre territoire.

À cette occasion, nous sommes très heureux d’accueillir Hélène Courty, Conservatrice du patrimoine au service régional de l’archéologie de la DRAC Pays de la Loire, pour une conférence intitulée



Habiter le Pays de Retz au Néolithique (4500 2500 avant J.-C.)

Souvent associé aux mégalithes, le Néolithique est aussi une période clé pour l’histoire de l’habitat. À partir de 4500 avant J.-C. apparaissent des enceintes monumentales de terre et de bois, vastes espaces délimités par fossés, talus ou palissades, témoignant d’une organisation collective élaborée.

La façade atlantique, du Marais poitevin à la Loire, concentre l’une des plus fortes densités de ces sites en Europe. En Pays de la Loire, plusieurs enceintes ont été étudiées, dont trois en Pays de Retz. Les recherches menées notamment à Prigny et Machecoul révèlent la richesse et la complexité de ces occupations, essentielles pour comprendre les sociétés néolithiques.

Gare Esplanade de la Gare La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

Hélène Courty, heritage consultant, presents a lecture on: Inhabiting Pays de Retz in the Neolithic (4500 2500 BC)

