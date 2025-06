Conférence sur le Paysage Cinéma Le Soubise Meymac 16 juillet 2025 20:00

Corrèze

Conférence sur le Paysage Cinéma Le Soubise 13 Boulevard du Pré-Soubise Meymac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16 20:00:00

fin : 2025-07-16 22:00:00

Date(s) :

2025-07-16

Conférence sur le Paysage / Sébastien Thomas, paysagiste-concepteur

RÉCIT DE L’ÉVOLUTION DES PAYSAGES DU PARC DEPUIS LA FIN DES GLACIATIONS JUSQU’À NOS JOURS

Le Parc naturel régional a réalisé une étude bibliographique sur l’histoire de la formation des paysages de la Montagne limousine depuis des millénaires et au-delà. C’est un passionnant cheminement qui est proposé à travers les époques, illustré de documents anciens, d’interprétation des traces encore perceptibles dans le paysage et de dessins reconstituant le paysage à différents âges.

Venez suivre les transformations des milieux, du climat et des populations au fil du temps qui conduisent à la singularité des paysages de Millevaches tels que perçus aujourd’hui. Le paysage actuel est le fruit de toute une histoire, il traduit les interactions entre l’homme et son environnement…

Gratuit. Durée 1h30, suivi d’un pot convivial .

Cinéma Le Soubise 13 Boulevard du Pré-Soubise

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 83 90 53

English : Conférence sur le Paysage

German : Conférence sur le Paysage

Italiano :

Espanol : Conférence sur le Paysage

L’événement Conférence sur le Paysage Meymac a été mis à jour le 2025-06-17 par PNR Millevaches en Limousin