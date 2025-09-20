Conférence sur le peintre catalan Joan Miró Espace des Arts Le Boulou

Conférence sur le peintre catalan Joan Miró Samedi 20 septembre, 10h30 Espace des Arts Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Conférence sur le peintre catalan Joan Miró par A. Charett-Dykes, docteur en histoire de l’art.

Gratuit – Public ado et adulte

Espace des Arts rue des Ecoles, 66160 le Boulou Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 83 36 32 http://www.mairie-leboulou.fr L’Espace des Arts accueille à l’année toute forme d’expression plastique d’approche contemporaine : peinture, photographie, sculpture, installation etc… avec en moyenne une exposition tous les deux mois d’un ou deux artistes sur les deux niveaux de 200 mètres carrés que compte la galerie municipale Entrée libre

ouvert du mardi au samedi 9h-12h / 14h-18h

