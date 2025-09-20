CONFERENCE SUR LE PEINTRE CATALAN JOAN MIRO Rue des écoles Le Boulou

Rue des écoles Espace des arts Le Boulou Pyrénées-Orientales

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

2025-09-20

Alexandre Charrett-Dykes, Docteur en Histoire de l’Art, présentera le peintre catalan Joan Miro lors de la conférence qu’il donnera à l’espace des arts rue des écoles au Boulou, le samedi 20 septembre à 10h30 à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Entrée libre, durée 1h30. Contact 04 68 83 36 32 et Rens: www.espacedesarts.pro

Rue des écoles Espace des arts Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 83 36 32

English :

Alexandre Charrett-Dykes, Doctor of Art History, will present the Catalan painter Joan Miro during a lecture he will give at the Espace des Arts, rue des écoles in Le Boulou, on Saturday September 20 at 10:30 am, on the occasion of the European Heritage Days. Free admission, duration: 1h30. Contact: 04 68 83 36 32 et Rens: www.espacedesarts.pro

German :

Alexandre Charrett-Dykes, Doktor der Kunstgeschichte, wird den katalanischen Maler Joan Miro in seinem Vortrag vorstellen, den er anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes am Samstag, den 20. September um 10.30 Uhr im Espace des arts rue des écoles in Le Boulou hält. Eintritt frei, Dauer: 1,5 Stunden. Kontakt: 04 68 83 36 32 und Auskunft: www.espacedesarts.pro

Italiano :

Alexandre Charrett-Dykes, dottore in Storia dell’arte, terrà una conferenza sul pittore catalano Joan Miro presso l’Espace des Arts, rue des écoles, Le Boulou, sabato 20 settembre alle 10.30 in occasione delle Giornate europee del patrimonio. Ingresso libero, durata: 1h30. Contatti: 04 68 83 36 32 e Informazioni: www.espacedesarts.pro

Espanol :

Alexandre Charrett-Dykes, doctor en Historia del Arte, dará una conferencia sobre el pintor catalán Joan Miró en el Espace des Arts, rue des écoles, Le Boulou, el sábado 20 de septiembre a las 10h30, con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio. Entrada gratuita, duración: 1h30. Contacto: 04 68 83 36 32 e Información: www.espacedesarts.pro

