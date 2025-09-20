Conférence sur le peintre Jules Adler Temple de Luxeuil Luxeuil-les-Bains

Conférence sur le peintre Jules Adler Temple de Luxeuil Luxeuil-les-Bains samedi 20 septembre 2025.

Conférence sur le peintre Jules Adler Samedi 20 septembre, 16h00 Temple de Luxeuil Haute-Saône

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez assister à une conférence sur la vie et l’œuvre du peintre luxovien Jules Adler, par Jean-Daniel Chevalier.

Temple de Luxeuil 7 boulevard Richet, 70300 Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté Premier temple de Luxeuil, bâti en 1913 à destination des curistes de confession protestante.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez assister à une conférence sur la vie et l’œuvre du peintre luxovien Jules Adler, par Jean-Daniel Chevalier.

© E. Kopp