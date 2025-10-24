Conférence les curiosités Espace de la Gare Argelès-Gazost

Conférence les curiosités

La science regorge de surprises, de phénomènes inattendus et parfois même paradoxaux. Au fil de cette conférence, nous explorerons quelques exemples fascinants issus des mathématiques, de la physique, de la biologie ou encore de la botanique — comme la remarquable capacité de régénération de l’ADN. Nous espérons que ces découvertes éveilleront votre curiosité et vous donneront envie d’approfondir vos connaissances. Gratuit et ouvert à tous.

Science is full of surprises, unexpected and sometimes even paradoxical phenomena. In this lecture, we will explore some fascinating examples from mathematics, physics, biology and botany? such as the remarkable regenerative capacity of DNA. We hope these discoveries will arouse your curiosity and inspire you to learn more. Free and open to all.

Die Wissenschaft ist voller Überraschungen, unerwarteter und manchmal sogar paradoxer Phänomene. In diesem Vortrag werden wir einige faszinierende Beispiele aus der Mathematik, der Physik, der Biologie und der Botanik vorstellen, wie z. B. die bemerkenswerte Fähigkeit der DNA, sich zu regenerieren. Wir hoffen, dass diese Entdeckungen Ihre Neugierde wecken und Sie dazu anregen, Ihr Wissen zu vertiefen. Kostenlos und offen für alle.

La scienza è piena di sorprese, fenomeni inaspettati e talvolta persino paradossali. In questo intervento esploreremo alcuni esempi affascinanti tratti dalla matematica, dalla fisica, dalla biologia e dalla botanica, come la straordinaria capacità del DNA di rigenerarsi. Ci auguriamo che queste scoperte suscitino la vostra curiosità e vi ispirino a saperne di più. Gratuito e aperto a tutti.

La ciencia está llena de sorpresas, fenómenos inesperados y a veces incluso paradójicos. En esta charla exploraremos algunos ejemplos fascinantes de las matemáticas, la física, la biología y la botánica, como la extraordinaria capacidad de regeneración del ADN. Esperamos que estos descubrimientos despierten su curiosidad y le animen a aprender más. Gratuito y abierto a todos.

