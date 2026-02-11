Conférence sur le polar régional Espace Simone Veil Limoges
Conférence sur le polar régional
Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-26
fin : 2026-02-26
Date(s) :
2026-02-26
Venez assister à une conférence sur le polar régional. Organiséepar l’Université de Limoges, vous pourrez découvrir le projet POLARAQUI , initié depuis le milieu des années 2000. Ce moment d’échanges sera animé par Sylvie Anahory, doctorante au laboratoire Espaces Humains et Interactions Culturelles de l’Université limougeaude.
Renseignements auprès du service universitaire. .
Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 42 36 89 scienticulture@unilim.fr
