Conférence sur le polar régional Espace Simone Veil Limoges

Conférence sur le polar régional

Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Venez assister à une conférence sur le polar régional. Organiséepar l’Université de Limoges, vous pourrez découvrir le projet POLARAQUI , initié depuis le milieu des années 2000. Ce moment d’échanges sera animé par Sylvie Anahory, doctorante au laboratoire Espaces Humains et Interactions Culturelles de l’Université limougeaude.

Renseignements auprès du service universitaire. .

Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 42 36 89 scienticulture@unilim.fr

