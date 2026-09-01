Conférence sur le portrait en France de 1750 à 1850 partie 1 Ouistreham
jeudi 17 septembre 2026 · Ouistreham
Informations pratiques
Ouistreham
Conférence sur le portrait en France de 1750 à 1850 partie 1
11 rue des arts Ouistreham Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 18:00:00
fin : 2026-09-17 19:00:00
Date(s) :
2026-09-17
L’Office de Tourisme de Caen la Mer et l’association Artotem proposent un cycle de quatre conférences d’histoire de l’art autour du thème du portrait peint en France de 1750 à 1850.
L’Office de Tourisme de Caen la Mer et l’association Artotem proposent un cycle de quatre conférences d’histoire de l’art autour du thème du portrait peint en France de 1750 à 1850.
Animé par l’association Artotem, ce cycle de 4 conférences débutera le 17 septembre au Pavillon de Ouistreham,
le 15 octobre au cinéma Le Cabieu de Ouistreham,
le 19 novembre à la Médiathèque de Colleville Montgomery,
et le 17 décembre au Pavillon de Ouistreham. .
11 rue des arts Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 18 63 ouistreham@caenlamer-tourisme.fr
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English : Conférence sur le portrait en France de 1750 à 1850 partie 1
The Caen la Mer Tourist Office and the Artotem association are organising a series of four art history lectures on the theme of portraiture in France from 1750 to 1850.
L’événement Conférence sur le portrait en France de 1750 à 1850 partie 1 Ouistreham a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Caen la Mer
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