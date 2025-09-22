Conférence sur le portrait épisode 1 Ouistreham

Conférence sur le portrait épisode 1 Ouistreham lundi 22 septembre 2025.

Conférence sur le portrait épisode 1

Boulevard Aristide Briand Ouistreham Calvados

Début : 2025-09-22 18:30:00

fin : 2025-09-22 20:00:00

2025-09-22

L’Office de Tourisme de Caen la Mer et l’association Artotem proposent un cycle de quatre conférences d’histoire de l’art autour du thème du portrait à travers les époques.

Animé par l’association Artotem, ce cycle débutera le 22 septembre à l’hôtel Thalazur à Ouistreham.

La deuxième conférence se tiendra le 20 novembre au cinéma Le Cabieu, également à Ouistreham, suivie d’une troisième le 11 décembre à la médiathèque de Colleville-Montgomery.

Le cycle se conclura le 22 janvier à la galerie Delobel à Ouistreham, avec une conférence consacrée à la naissance de la photographie, célébrée dans le cadre de son bicentenaire. .

Boulevard Aristide Briand Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 18 63 ouistreham@caenlamer-tourisme.fr

English : Conférence sur le portrait épisode 1

The Caen la Mer Tourist Office and the Artotem association are offering a series of four art history lectures on the theme of portraiture through the ages.

German : Conférence sur le portrait épisode 1

Das Fremdenverkehrsamt von Caen la Mer und der Verein Artotem bieten eine Reihe von vier kunsthistorischen Vorträgen zum Thema Porträt im Laufe der Epochen an.

Italiano :

L’Ufficio del Turismo di Caen la Mer e l’associazione Artotem propongono un ciclo di quattro conferenze di storia dell’arte sul tema del ritratto attraverso i secoli.

Espanol :

La Oficina de Turismo de Caen la Mer y la asociación Artotem proponen un ciclo de cuatro conferencias de historia del arte sobre el tema del retrato a través de los tiempos.

