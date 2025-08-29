Conférence sur le portrait épisode 4 Galerie Delobel Ouistreham
Conférence sur le portrait épisode 4 Galerie Delobel Ouistreham jeudi 22 janvier 2026.
Conférence sur le portrait épisode 4
Galerie Delobel Esplanade Lofi Ouistreham Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-22 18:30:00
fin : 2026-01-22 20:00:00
Date(s) :
2026-01-22
L’Office de Tourisme de Caen la Mer et l’association Artotem proposent un cycle de 4 conférences d’histoire de l’art sur le thème du portrait à travers les différentes époques.
L’Office de Tourisme de Caen la Mer et l’association Artotem proposent un cycle de 4 conférences d’histoire de l’art sur le thème du portrait à travers les différentes époques.
Animé par l’association Artotem, ce cycle débutera le 22 septembre à l’hôtel Thalazur à Ouistreham.
Le deuxième rendez-vous aura lieu le 20 novembre au cinéma Le Cabieu de Ouistreham,
puis le 11 décembre à la médiathèque de Colleville-Montgomery.
Pour conclure, une dernière conférence se tiendra le 22 janvier à la galerie Delobel à Ouistreham,
où sera abordée la naissance de la photographie, dans le cadre de son bicentenaire. .
Galerie Delobel Esplanade Lofi Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 18 63 ouistreham@caenlamer-tourisme.fr
English : Conférence sur le portrait épisode 4
Caen la Mer Tourist Office and the Artotem association are offering a series of 4 art history lectures on the theme of portraiture through the ages.
German : Conférence sur le portrait épisode 4
Das Fremdenverkehrsamt von Caen la Mer und der Verein Artotem bieten eine Reihe von vier kunsthistorischen Vorträgen zum Thema Porträts in verschiedenen Epochen an.
Italiano :
L’Ufficio del Turismo di Caen la Mer e l’associazione Artotem propongono un ciclo di 4 conferenze di storia dell’arte sul tema del ritratto attraverso i secoli.
Espanol :
La Oficina de Turismo de Caen la Mer y la asociación Artotem proponen un ciclo de 4 conferencias de historia del arte sobre el tema del retrato a través de los tiempos.
L’événement Conférence sur le portrait épisode 4 Ouistreham a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Caen la Mer