Conférence sur le portrait épisode 4 Galerie Delobel Ouistreham

Conférence sur le portrait épisode 4

Galerie Delobel Esplanade Lofi Ouistreham Calvados

L’Office de Tourisme de Caen la Mer et l’association Artotem proposent un cycle de 4 conférences d’histoire de l’art sur le thème du portrait à travers les différentes époques.

Animé par l’association Artotem, ce cycle débutera le 22 septembre à l’hôtel Thalazur à Ouistreham.

Le deuxième rendez-vous aura lieu le 20 novembre au cinéma Le Cabieu de Ouistreham,

puis le 11 décembre à la médiathèque de Colleville-Montgomery.

Pour conclure, une dernière conférence se tiendra le 22 janvier à la galerie Delobel à Ouistreham,

où sera abordée la naissance de la photographie, dans le cadre de son bicentenaire. .

Galerie Delobel Esplanade Lofi Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 18 63 ouistreham@caenlamer-tourisme.fr

English : Conférence sur le portrait épisode 4

Caen la Mer Tourist Office and the Artotem association are offering a series of 4 art history lectures on the theme of portraiture through the ages.

German : Conférence sur le portrait épisode 4

Das Fremdenverkehrsamt von Caen la Mer und der Verein Artotem bieten eine Reihe von vier kunsthistorischen Vorträgen zum Thema Porträts in verschiedenen Epochen an.

Italiano :

L’Ufficio del Turismo di Caen la Mer e l’associazione Artotem propongono un ciclo di 4 conferenze di storia dell’arte sul tema del ritratto attraverso i secoli.

Espanol :

La Oficina de Turismo de Caen la Mer y la asociación Artotem proponen un ciclo de 4 conferencias de historia del arte sobre el tema del retrato a través de los tiempos.

