Conférence sur le Portugal Domitys Le Carrousel Cabourg

Conférence sur le Portugal

Domitys Le Carrousel 4 Avenue André Thiers Cabourg Calvados

Début : 2025-11-03 15:00:00

fin : 2025-11-03 16:00:00

2025-11-03

C’est l’occasion de partager un moment puis d’en apprendre plus sur ce magnifique pays lors d’une conférence dans votre résidence Domitys.

English : Conférence sur le Portugal

It’s an opportunity to share a moment and learn more about this magnificent country at a conference in your Domitys residence.

German : Conférence sur le Portugal

Es ist die Gelegenheit, einen Moment zu teilen und dann bei einer Konferenz in Ihrer Domitys-Residenz mehr über dieses wunderschöne Land zu erfahren.

Italiano :

È un’occasione per condividere un momento e poi saperne di più su questo magnifico Paese durante una conferenza nella vostra residenza.

Espanol :

Esta es una oportunidad para compartir un momento y luego aprender más sobre este magnífico país en una conferencia en su residencia Domitys.

