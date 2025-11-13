Conférence sur le Prieuré bénédictin de l’église de Comps Salle Abbé Magnet du Labor Dieulefit

Conférence sur le Prieuré bénédictin de l’église de Comps

Salle Abbé Magnet du Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Début : 2025-11-13 17:00:00

fin : 2025-11-13

2025-11-13

Dans le cadre de Pierres Vives Christine Rayroux lève le voile sur l’énigme du bestiaire situé sous la coupole. Elle vous livre le résultat de ses recherches faites à la lumière des Ecritures.

Salle Abbé Magnet du Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes pierresvives26@gmail.com

English :

As part of the Pierres Vives program, Christine Rayroux lifts the veil on the enigma of the bestiary beneath the dome. She shares the results of her research in the light of the Scriptures.

German :

Im Rahmen von Pierres Vives lüftet Christine Rayroux den Schleier über dem Rätsel des Bestiariums unter der Kuppel. Sie gibt Ihnen die Ergebnisse ihrer Nachforschungen im Licht der Heiligen Schrift bekannt.

Italiano :

Nell’ambito di Pierres Vives , Christine Rayroux solleva il velo sull’enigma del bestiario sotto la cupola. Condivide i risultati della sua ricerca alla luce delle Scritture.

Espanol :

En el marco de Pierres Vives , Christine Rayroux levanta el velo sobre el enigma del bestiario bajo la cúpula. Comparte los resultados de sus investigaciones a la luz de las Escrituras.

L’événement Conférence sur le Prieuré bénédictin de l’église de Comps Dieulefit a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux