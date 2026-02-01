Conférence sur le Qi gong et la Médecine Traditionnelle Chinoise

Lendou-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 20:00:00

fin : 2026-02-10 21:30:00

Date(s) :

2026-02-10

Cette conférence vous ouvre les portes sur la Culture et la Pensée chinoises. Le Qi gong est l'une des 5 branches de la Médecine Traditionnelle Chinoise.

Cette introduction vous permettra de remettre dans son contexte la pratique du Qi gong, d'en comprendre les fondements et ses bienfaits.

Un temps de questions/réponses est également prévu à la fin.

Lendou-en-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 86 77 52 56

English :

This conference opens doors to Chinese Culture and Thought

