Conférence sur le réchauffement climatique, Le Cratère à la Prairie, Alès

Conférence sur le réchauffement climatique Mardi 31 mars, 19h00 Le Cratère à la Prairie Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-31T19:00:00+02:00 – 2026-03-31T20:00:00+02:00

Fin : 2026-03-31T19:00:00+02:00 – 2026-03-31T20:00:00+02:00

Le Cratère à la Prairie Stade Maurice Laurent Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Dans le cadre de l’exposition “Je pose pour le climat”, par Jérémie Serra, président de Citoyens pour le Climat de Nîmes.