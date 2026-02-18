Conférence sur le réseau d’évasion Shelburn 1943-1944 Montfort-sur-Meu
Une conférence aura lieu à Montfort-sur-Meu le 3 mars prochain à 14H 15
à la salle LA CANE sur le thème de l’Histoire et l’organisation du réseau d’évasion Shelburn en 1943-1944.
Cette conférence est organisée par L’UTL de Brocéliande et est ouverte à tous
(Participation 5 €) .
Le réseau Shelburn avait pour mission d’exfiltrer les aviateurs alliés
par voie maritime. Avec l’aide de la résistance, 130 aviateurs eurent ainsi la possibilité de
reprendre le combat. Les hommes et les femmes qui acceptèrent ces missions, prirent
de très gros risques pour une femme, c’était la déportation et pour un homme, le peloton
d’exécution …. .
13 Boulevard Carnot Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne
