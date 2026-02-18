Conférence sur le réseau d’évasion Shelburn 1943-1944

13 Boulevard Carnot Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 14:15:00

fin : 2026-03-03

Date(s) :

2026-03-03

Une conférence aura lieu à Montfort-sur-Meu le 3 mars prochain à 14H 15

à la salle LA CANE sur le thème de l’Histoire et l’organisation du réseau d’évasion Shelburn en 1943-1944.

Cette conférence est organisée par L’UTL de Brocéliande et est ouverte à tous

(Participation 5 €) .

Le réseau Shelburn avait pour mission d’exfiltrer les aviateurs alliés

par voie maritime. Avec l’aide de la résistance, 130 aviateurs eurent ainsi la possibilité de

reprendre le combat. Les hommes et les femmes qui acceptèrent ces missions, prirent

de très gros risques pour une femme, c’était la déportation et pour un homme, le peloton

d’exécution …. .

13 Boulevard Carnot Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Conférence sur le réseau d’évasion Shelburn 1943-1944 Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Montfort Communauté