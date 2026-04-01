Lugagnan

Conférence sur le risque sismique en vallée de Castelloubon

Salle des fêtes de Lugagnan LUGAGNAN Lugagnan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 17:00:00

fin : 2026-04-25 15:30:00

Date(s) :

2026-04-25

L’association, La vie contée en Castelloubon , organise une conférence concernant les risques sismiques en Bigorre et dans la vallée de Castelloubon le samedi 25 avril à 17 heures dans la salle des fêtes de Lugagnan.

En partenariat avec le CPRIM animé par le sismologue Guy Sénéchal

Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous

.

Salle des fêtes de Lugagnan LUGAGNAN Lugagnan 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie lvc.castelloubon@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The association La vie contée en Castelloubon is organizing a conference on seismic risks in Bigorre and the Castelloubon valley on Saturday April 25 at 5pm in the Lugagnan village hall.

In partnership with CPRIM, hosted by seismologist Guy Sénéchal

For further information, please contact

L’événement Conférence sur le risque sismique en vallée de Castelloubon Lugagnan a été mis à jour le 2026-04-06 par OT de Lourdes|CDT65