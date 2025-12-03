CONFÉRENCE SUR LE RUGBY SALLE POLYVALENTE MONTESQUIEU VOLVESTRE Rieux-Volvestre

CONFÉRENCE SUR LE RUGBY

Les valeurs du rugby par Gérard LOISON, une conférence passionnante sur l’histoire et les valeurs du Rugby

Conférence suivie d’un repas partagé sorti du panier de chacun.

Le monde du rugby, ou plutôt celui de l’Ovalie, présente un visage nouveau en ce XXI? siècle. Né au XIX? siècle en Angleterre, ce sport collectif s’est diffusé à travers le monde en suivant les routes de l’Empire britannique. Devenu un véritable outil culturel, social et géopolitique, il connaît aujourd’hui un succès médiatique croissant, aussi bien dans sa version masculine que féminine. Le retour du rugby à sept aux Jeux olympiques de 2016, après des décennies d’absence, a renforcé son aura. En France, la médaille d’or décrochée lors de l’ouverture des JO de 2024 a suscité un immense engouement, amplifié par le sacre d’Antoine Dupont comme meilleur joueur du monde et par les brillants résultats des équipes françaises — qu’il s’agisse de l’UBB en Champions Cup, du Tournoi des Six Nations… ou encore des titres de Champion de France Juniors et de Champion de France Séniors Honneur de l’AS MontesquieuVolvestre en 2010 et 2011. Au cœur de ce sport résident des valeurs fortes solidarité, respect, courage, discipline et dépassement de soi. Le rugby met l’équipe avant l’individu, valorise le respect des règles et de l’adversaire, même dans la confrontation la plus rude. Ces principes, chers à Pierre de Coubertin, nourrissent ce qu’on appelle l’esprit rugby , où le combat physique s’accompagne toujours d’une fraternité sincère, visible notamment lors de la fameuse troisième mi-temps . Sur le plan géopolitique, le rugby reflète les sociétés qu’il traverse. Dans des nations comme les Fidji, l’Afrique du Sud ou la NouvelleZélande, il est devenu un symbole d’identité nationale et un facteur d’unité. La victoire sud-africaine de 1995, soutenue par Nelson Mandela, a marqué l’histoire comme un moment de réconciliation post-apartheid. Le haka des All Blacks, quant à lui, incarne la fierté culturelle maorie intégrée au récit national néo-zélandais. Aujourd’hui encore, le rugby agit comme un instrument de soft power la France, le Japon ou les nations du Pacifique l’utilisent pour renforcer leur image et promouvoir des valeurs de respect et de coopération. Plus qu’un sport, le rugby est devenu un langage universel, un lien entre les peuples autour d’un même idéal de fair-play et de fraternité. Quel est donc ce monde de l’Ovalie en pleine effervescence ? d’où vient-il ? où va-t-il ? C’est ce que Gérard LOISON, retraité, géographe spécialisé en géopolitique, ancien professeur de chaire supérieure en classes préparatoires aux grandes écoles à Fermat à Saint Sernin à Toulouse, nous expliquera au cours de cette conférence. .

Rugby values by Gérard LOISON, a fascinating lecture on the history and values of rugby

Lecture followed by a shared meal from everyone’s shopping basket.

Die Werte des Rugby von Gérard LOISON, ein spannender Vortrag über die Geschichte und die Werte des Rugby

Vortrag mit anschließendem gemeinsamen Essen aus dem Einkaufskorb eines jeden Teilnehmers.

I valori del rugby di Gérard LOISON, un’affascinante conferenza sulla storia e i valori del rugby

La conferenza sarà seguita da un pasto condiviso.

Los valores del rugby por Gérard LOISON, una conferencia apasionante sobre la historia y los valores del rugby

La conferencia irá seguida de una comida compartida.

