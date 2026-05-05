Conférence sur le sable avec Stéphanie Girardclos – Biennale (re)connecting.earth 2026, Salle communale de Chêne-Bougeries, Chêne-Bougeries

Conférence sur le sable avec Stéphanie Girardclos – Biennale (re)connecting.earth 2026 Mardi 5 mai, 19h00 Salle communale de Chêne-Bougeries

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T19:00:00+02:00 – 2026-05-05T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-05T19:00:00+02:00 – 2026-05-05T21:00:00+02:00

Longtemps considéré comme une ressource abondante et presque infinie, le sable est aujourd’hui au cœur d’enjeux majeurs liés à l’urbanisation et aux transformations environnementales. Utilisé notamment dans la construction, l’industrie et les infrastructures, il constitue l’une des matières premières les plus consommées au monde après l’eau.

Cette conférence propose de comprendre pourquoi cette ressource apparemment banale est devenue stratégique. Elle aborde les dynamiques d’extraction, les impacts écologiques sur les littoraux et les rivières, ainsi que les tensions économiques et géopolitiques qu’elle génère.

En mettant en perspective ces enjeux, l’intervention invite à repenser notre relation aux matériaux qui composent nos infrastructures et nos paysages contemporains.

Stéphanie Girardclos est maître d’enseignement et de recherche à l’Université de Genève où elle enseigne la géologie environnementale et la géomorphologie. Spécialiste de la sédimentologie des lacs, elle dirige des travaux de recherche sur l’interaction entre les processus géologiques et la société humaine, en utilisant les sédiments comme archives des temps passés.

Gratuit, tout public

Salle communale de Chêne-Bougeries Route du Vallon 1, 1224 Chêne-Bougeries Chêne-Bougeries 1224 +41 22 869 17 17 http://www.chene-bougeries.ch/ http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/salle-communale-chene-bougeries/

Le temps du sable : pourquoi disparaît-il et ce que cela change, par Stéphanie Girardclos

Jeewi Lee & Phillip C. Reiner, Tidal Memories, plage de Dadaepo, Corée du Sud, 2025 © Busan Biennal Organisation