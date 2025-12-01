Conférence sur le soleil avec d’autres yeux Fresnay-en-Retz Villeneuve-en-Retz

Conférence sur le soleil avec d’autres yeux

Fresnay-en-Retz Caba’Retz Théâtre Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 16:00:00

fin : 2025-12-20 16:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Les Randonneurs des étoiles vous invitent à une conférence sur le thème de l’astronomie.

Cette conférence est présentée par Karl Ludwig Klein, astronome émérite de l’observatoire de Paris Meudon. Intitulée voir le soleil avec d’autres yeux , il nous fera découvrir que l’on peut le voir, en ondes radio, en rayons X, en ultraviolet…

Ces différentes façons d’observer, nous apprennent beaucoup de choses sur notre étoile et sur les étoiles en général.

Fresnay-en-Retz Caba’Retz Théâtre Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire randonneursdesetoiles@gmail.com

English :

Les Randonneurs des étoiles invite you to a conference on the theme of astronomy.

