Conférence sur le sommeil ADSMN Châteauneuf-du-Faou

ADSMN 1 Pl. du Park de l’Isle Châteauneuf-du-Faou Finistère
Début : 2025-10-02
fin : 2025-10-02
2025-10-02
Le programme « bien vieillir, bien dormi » proposé par l’ADSMN et subventionné par le conseil départemental sera composé de 6 ateliers animés par un professionnel de santé formé au sommeil de l’association Défi, Santé, Nutrition et d’un sophrologue.
> A destination des personnes de plus de 60 ans .
ADSMN 1 Pl. du Park de l’Isle Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 73 43 76
