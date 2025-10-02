Conférence sur le sommeil ADSMN Châteauneuf-du-Faou

Conférence sur le sommeil ADSMN Châteauneuf-du-Faou jeudi 2 octobre 2025.

Conférence sur le sommeil

ADSMN 1 Pl. du Park de l’Isle Châteauneuf-du-Faou Finistère

Début : 2025-10-02

fin : 2025-10-02

2025-10-02

Le programme « bien vieillir, bien dormi » proposé par l’ADSMN et subventionné par le conseil départemental sera composé de 6 ateliers animés par un professionnel de santé formé au sommeil de l’association Défi, Santé, Nutrition et d’un sophrologue.

> A destination des personnes de plus de 60 ans .

