CONFÉRENCE SUR LE SOMMEIL DE L’ENFANT Salle Prosper Saffré Puceul

CONFÉRENCE SUR LE SOMMEIL DE L’ENFANT

Salle Prosper Saffré

Début : 2026-01-20 20:00:00

fin : 2026-01-20

2026-01-20

Animée par Caroline Decré puéricultrice, spécialiste du sommeil de l’enfant, pour les professionnels de la petite enfance et les parents.

Conférence sur le sommeil de l’enfant animée par Caroline Decré puéricultrice, spécialiste du sommeil de l’enfant: La baguette magique existe-t-elle ? à la salle Prosper Saffré à Puceul pour les professionnels de la petite enfance et les parents.

N’hésitez pas à répondre aux questions du formulaire d’inscription qui permettront d’adapter le contenu de cette conférence à vos attentes. Les informations que vous transmettez dans ce formulaire sont soumises au secret professionnel.

Gratuit .

Salle Prosper Saffré 10 Route d’Abbaretz Puceul 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 51 51 accueil@cc-nozay.fr

Hosted by Caroline Decré, childcare nurse and specialist in children’s sleep, for early childhood professionals and parents.

