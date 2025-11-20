Conférence sur le Sommeil Espace des 2 Rives Rennes Jeudi 20 novembre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Animé par Séverine ARTERO – Découvrez 4 clés simples et accessibles pour favoriser un sommeil de meilleure qualité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-20T20:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-20T21:30:00.000+01:00

1



Espace des 2 Rives 4 allée georges palante 35000 RENNES Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine