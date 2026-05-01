Conférence sur le street-artist Banksy Médiathèque de Barbentane Barbentane

Barbentane

Conférence sur le street-artist Banksy

Mardi 5 mai 2026 à partir de 18h. Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière Barbentane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 18:00:00

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-05-05

Conférence sur le street-artist Banksy, par Danièle Martin.

Conférence sur le street-artist Banksy, par Danièle Martin.



Plongez dans l’art urbain avec le pochoiriste le plus anonyme et, paradoxalement, le plus universellement connu Banksy. Ce britannique fascine par ses œuvres spontanées et éphémères, en correspondance avec un lieu et un événement d’actualité, qui couvrent les murs de la planète. Pape du street art, stratège marketing, censeur engagé ? Jouant à cache-cache depuis plus de vingt ans avec les autorités, il distille furtivement ses messages militants et percutants, non sans créer la polémique.

Je veux juste faire du monde un endroit plus beau. Si vous ne l’aimez pas, vous pouvez peindre dessus !



Durée 2h.



Sur réservation. .

Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 60 16 21 mediatheque@barbentane.fr

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English :

Conference on the street-artist Banksy, by Danièle Martin.

L’événement Conférence sur le street-artist Banksy Barbentane a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence