Conférence sur le thème de la prévention contre les cancers Espace multimédia Saugues vendredi 19 septembre 2025.

Espace multimédia 1, rue Louis Armagier Saugues Haute-Loire

Début : 2025-09-19 20:00:00

2025-09-19

Conférence sur le thème de la prévention contre les cancers.

Espace multimédia 1, rue Louis Armagier Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes accueil@saugues.fr

English :

Conference on the theme of cancer prevention.

German :

Konferenz zum Thema Krebsvorsorge.

Italiano :

Conferenza sul tema della prevenzione del cancro.

Espanol :

Conferencia sobre el tema de la prevención del cáncer.

