Conférence sur le thème de la santé émotionnelle Restaurant l’Absolu Auros
Conférence sur le thème de la santé émotionnelle Restaurant l’Absolu Auros jeudi 26 février 2026.
Conférence sur le thème de la santé émotionnelle
Restaurant l’Absolu 456 rue Anne de Tauzia Auros Gironde
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26
fin : 2026-02-26
Date(s) :
2026-02-26
Comment bien vivre avec ses émotions, en partenariat avec le Restaurant l’Absolu. Réservation conseillée. .
Restaurant l’Absolu 456 rue Anne de Tauzia Auros 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 51 54 70 contact@douceutopie.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence sur le thème de la santé émotionnelle
L’événement Conférence sur le thème de la santé émotionnelle Auros a été mis à jour le 2026-01-26 par OT de l’Entre-deux-Mers