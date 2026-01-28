Conférence sur le thème de la santé émotionnelle Restaurant l’Absolu Auros

Conférence sur le thème de la santé émotionnelle

Restaurant l’Absolu 456 rue Anne de Tauzia Auros Gironde

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-26

Comment bien vivre avec ses émotions, en partenariat avec le Restaurant l’Absolu. Réservation conseillée. .

+33 6 17 51 54 70 contact@douceutopie.fr

