Conférence sur le thème de l’exil des Républicains espagnols (1936-1939) en Finistère et Presqu’île de Crozon Salle St-Ives Camaret-sur-Mer

Camaret-sur-Mer

Conférence sur le thème de l’exil des Républicains espagnols (1936-1939) en Finistère et Presqu’île de Crozon

Salle St-Ives 1 Rue du Loc’h Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 15:00:00

fin : 2026-04-11 18:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Les classes d’espagnol de Pilar et Loïc de l’ULAMIR, ont le plaisir de vous convier à une conférence publique et gratuite sur le thème de l’exil des Républicains espagnols en Finistère. Cet exil, dû à la Guerre d’Espagne (1936-1939), a profondément affecté le département et notamment touché la presqu’île de Crozon.

Date Samedi 11 avril, à 17h00

Lieu Salle St-Ives, 1 rue du Loc’h, Camaret-sur-mer

Cette conférence sera présentée par Jean Sala Pala, fils d’un Républicain espagnol exilé à Brest après la Retirada. Jean est aussi un des membres fondateurs en 2012 de l’association Mémoire de l’Exil des Républicains Espagnols dans le Finistère, MERE-29.

Cette conférence a déjà fait le tour du Finistère dans divers centres culturels et UTL, et a été présentée plus d’une centaine de fois devant des élèves du secondaire et de l’UBO. Elle le sera également à cette occasion devant les élèves de 3ème du Collège Alain de Crozon.

En introduction, sera projeté le film d’animation JOSEP d’Aurel, qui a reçu de nombreuses récompenses dont le César du meilleur film d’animation 2021.

Date Samedi 11 avril à 15h00 au Cinéma le Rocamadour, 4bis rue du Roz, Camaret-sur-Mer.

Lieu Cinéma le Rocamadour, 4bis rue du Roz, Camaret-sur-Mer ; Tarif unique 5,50 €.

Cette action est soutenue par la Mairie de Camaret-sur-Mer, Service Culture et Patrimoine, et par les Cinés du Bout du Monde. .

Salle St-Ives 1 Rue du Loc’h Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 2 98 27 01 68

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English : Conférence sur le thème de l’exil des Républicains espagnols (1936-1939) en Finistère et Presqu’île de Crozon

L’événement Conférence sur le thème de l’exil des Républicains espagnols (1936-1939) en Finistère et Presqu’île de Crozon Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime