Conférence sur le thème « Laïcité et paix sociale » avec Catherine Bergeal de la FPF et du Conseil d’Etat Église protestante unie Boulogne-Billancourt

Conférence sur le thème « Laïcité et paix sociale » avec Catherine Bergeal de la FPF et du Conseil d’Etat Église protestante unie Boulogne-Billancourt dimanche 21 septembre 2025.

Conférence sur le thème « Laïcité et paix sociale » avec Catherine Bergeal de la FPF et du Conseil d’Etat Dimanche 21 septembre, 17h00 Église protestante unie Hauts-de-Seine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

En lien avec les 120 ans de la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État, nous recevons Catherine Bergeal, présidente de la commission droit et liberté religieuse de la FPF (Fédération protestante de France) et présidente de section honoraire du Conseil d’Etat pour une conférence sur le thème « Laïcité et paix sociale ».

Église protestante unie 117 rue du Château 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Les Princes-Marmottan Hauts-de-Seine Île-de-France 01 48 25 56 16 https://boulogne92.epudf.org/ https://www.facebook.com/epuboulognebillancourt Nous sommes protestants c’est-à-dire d’un mouvement remontant au XVIe siècle qui revient aux sources en mettant la Bible au centre, réforme l’Eglise pour plus d’authenticité, prône l’égalité de tous les êtres humains devant Dieu, hommes et femmes, et qui affirme que le message de Jésus s’adresse à tous sans distinction de sexe, d’origine, d’orientation sexuelle.

Implantée à Boulogne depuis 1872, les réunions ont lieu d’abord au 117 route de la Reine, puis au 39 rue de la Paix. En 1897 le temple est construit à son emplacement actuel.

Notre paroisse est membre de l’Église protestante unie de France. Métro ligne 10 : Boulogne-Jean Jaurès

Bus ligne 52 : Jean-Jaurès

Bus ligne 123 : Jean Jaurès – Métro

Bus ligne 72 : Route de la Reine Jean-Jaurès

Conférence sur le thème « Laïcité et paix sociale »