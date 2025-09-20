Conférence sur le train « patates » Médiathèque René Pétillon Lesneven

Conférence sur le train « patates » Médiathèque René Pétillon Lesneven samedi 20 septembre 2025.

Conférence sur le train « patates » Samedi 20 septembre, 14h00 Médiathèque René Pétillon Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Élodie Mazé a mené des recherches approfondies sur l’histoire du train patate entre Landerneau et Brignogan. Son arrière-grand-père était cheminot sur cette ligne.

Médiathèque René Pétillon 10 rue de Dixmude 29260 Lesneven Lesneven 29260 Finistère Bretagne https://lesneven-portail.c3rb.org/ https://www.facebook.com/M%C3%A9diath%C3%A8que-Ren%C3%A9-P%C3%A9tillon-109116871502013/

Élodie Mazé a mené des recherches approfondies sur l’histoire du train patate entre Landerneau et Brignogan. Son arrière-grand-père était cheminot sur cette ligne.