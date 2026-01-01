Conférence sur l’écrivain du voyage Nicolas Bouvier Ecole des Mines Paris

Nicolas Bouvier (1929-1998) est non seulement le célèbre auteur de L’Usage du monde (1963), il est aussi photographe, auteur d’autres ouvrages (comme Le Poisson-Scorpion, 1982), fin connaisseur de l’Asie. Il est aujourd’hui une référence pour de nombreux voyageurs et écrivains.

L’intervenant François de Saint-Chéron, professeur de littérature à Sorbonne Université, retracera son parcours de manière illustrée.

Conférence le mardi 20 janvier à 18h30 à l’École des mines de Paris (Mines-PSL, 60 bd Saint-Michel, Paris 6e) Organisée par notre association, en partenariat avec Mines-PSL, Mines Paris Alumni et Canal-U (la WebTV des universités).
Le mardi 20 janvier 2026
de 18h30 à 20h15
payant

Payant, de 2 € (étudiant) à 5 €. 

Public adultes.

Ecole des Mines 60 boulevard Saint-Michel  75006 Paris
https://mines-paris.org/fr/event/nicolas-bouvier-l-heure-cultureg-a-mines-psl-cycle-2-seance-1/2026/01/20/874


