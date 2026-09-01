Conférence sur l’écrivaine provençale Marie Mauron Médiathèque Le Clos Saint Louis La Seyne-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Le Clos Saint Louis · La Seyne-sur-Mer
Informations pratiques
La Seyne-sur-Mer
Conférence sur l’écrivaine provençale Marie Mauron
Médiathèque Le Clos Saint Louis Avenue Henri Guillaume La Seyne-sur-Mer Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Conférence animée par Jean-Claude Autran, associations Lei Cigaloun Segnen et Les Amis de La Seyne ancienne et moderne.
.
Médiathèque Le Clos Saint Louis Avenue Henri Guillaume La Seyne-sur-Mer 83500 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 06 96 01 maisondupatrimoine@la-seyne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Lecture on the Provençal writer Marie Mauron
A lecture led by Jean-Claude Autran, featuring the organizations Lei Cigaloun Segnen and Les Amis de La Seyne ancienne et moderne.
L’événement Conférence sur l’écrivaine provençale Marie Mauron La Seyne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Provence Méditerranée
À voir aussi à La Seyne Sur Mer (Var)
- Balade commentée « Tamaris à la belle époque » La Seyne-sur-Mer 18 septembre 2026
- Le Musée Escoffier de l’Art Culinaire célèbre ses 60 ans d’ouverture, Médiathèque Jean d’Ormesson – Villeneuve Loubet, La Seyne-sur-Mer 18 septembre 2026
- Balade commentée « L’anse de Fabrégas : un patrimoine maritime vivant ! » sentier de la Sauvageonne La Seyne-sur-Mer 19 septembre 2026
- ISHA ET LIMSA D’AULNAY CENTRE CULTUREL TISOT La Seyne Sur Mer 25 septembre 2026
- Jean Gaumy et la Mer, Villa Tamaris, La Seyne-sur-Mer 31 octobre 2026