Conférence sur l’écrivaine provençale Marie Mauron Médiathèque Le Clos Saint Louis La Seyne-sur-Mer

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Le Clos Saint Louis · La Seyne-sur-Mer

Informations pratiques

La Seyne-sur-Mer

Conférence sur l’écrivaine provençale Marie Mauron

Médiathèque Le Clos Saint Louis Avenue Henri Guillaume La Seyne-sur-Mer Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Conférence animée par Jean-Claude Autran, associations Lei Cigaloun Segnen et Les Amis de La Seyne ancienne et moderne.

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Médiathèque Le Clos Saint Louis Avenue Henri Guillaume La Seyne-sur-Mer 83500 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 06 96 01 maisondupatrimoine@la-seyne.fr

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English : Lecture on the Provençal writer Marie Mauron

A lecture led by Jean-Claude Autran, featuring the organizations Lei Cigaloun Segnen and Les Amis de La Seyne ancienne et moderne.

L’événement Conférence sur l’écrivaine provençale Marie Mauron La Seyne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Provence Méditerranée